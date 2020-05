LeBron James estime que son jeu aurait “parfaitement” collé à celui de Jordan; « Je crèverais aussi d’envie de jouer contre les plus grands, que ce soit bien clair ! »

Le dernier épisode de The Last Dance diffusé, UNINTERRUPTED a diffusé sur sa chaîne YouTube une interview de LeBron James en compagnie Maverick Carter et Paul Rivera, lundi. Évidemment, il a été question de Michael Jordan. ESPN dans un article a repris les propos (à retrouver un peu plus bas) en indiquant que lorsque James s’imaginer jouer à l’époque de Jordan, il voyait ce dernier comme un coéquipier plutôt que comme un adversaire, ce que le Laker s’est empressé de corriger sur Twitter.

« Non, je n’ai pas dit que j’imaginais MJ comme un coéquipier et pas comme un adversaire. On m’a posé une question : ‘Est-ce que je pense que j’aurais pu être coéquipier avec lui et compléter son jeu ?’. J’aime les grands joueurs de notre sport et j’aurais adoré jouer avec eux tous durant leurs runs parce que je suis un historien du jeu mais je crèverais aussi d’envie de jouer contre chacun d’entre eux, que ce soit bien clair ! Quoi qu’il en soit MJ merci d’être mon ange, mon inspiration, mon super-héros. » LeBron James

Ci-dessous la réponse à la fameuse question :

« Personnellement, avec ma façon de jouer, qui est l’équipe d’abord, je pense que mes meilleurs atouts collent parfaitement au jeu de Mike. Mike est un assassin. Cela combinerait sa capacité à scorer à ma capacité à passer, lire et anticiper le jeu. J’ai vu les choses que Scottie Pippen a pu faire aux côtés de Mike. Je pense que ça aurait été un tout autre niveau. Pip était l’un de mes joueurs favoris. Avec moi en point forward à ses côtés durant les runs de Chicago, ça aurait été un tout autre niveau. » LeBron James

Jouer avec Jordan, James l’a déjà fait, l’été de sa draft lors du camp annuel du G.O.A.T. à UC-Santa Barbara.