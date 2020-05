Larry Nance Jr. : « J’espère que la ligue sera compréhensive […] Tu peux avoir l’air en parfaite santé, mais certaines personnes ont des problèmes pas forcément visibles »

Atteint de la maladie de Crohn, Larry Nance Jr. fait partie des personnes particulièrement vulnérables face au coronavirus. Diagnostiqué à l’âge de 16 ans, il doit en effet prendre des médicaments engendrant une diminution de son activité immunitaire, ce qui lui permet de vivre quasiment normalement mais ce qui le rend aussi hélas plus susceptible aux infections. Stoppée net le 11 mars après un premier cas détecté dans la ligue, la saison de NBA pourrait reprendre – de façon tout à fait singulière – dans les semaines/mois à venir.

« J’espère que la ligue se montrera compréhensive et que si quelqu’un ne se sent pas à l’aise à l’idée de reprendre, elle ne m’obligera pas à le faire. Parce que tu peux avoir l’air en parfaite santé, mais certaines personnes ont des problèmes pas forcément visibles. » Larry Nance Jr.

Juste avant la suspension de la saison (moment où il a eu très peur puisque Cleveland avait joué Utah et donc Rudy Gobert), Nance Jr. réfléchissait déjà à ne pas prendre part au road trip de son équipe sur la côte Ouest qui arrivait juste après.

« On est jeunes, on est des athlètes, donc on aimerait penser que le virus ne représente peut-être pas pour nous la menace qu’il représente pour d’autres. Mais on ne sait pas. J’ai encore peur aujourd’hui, je ne veux pas l’attraper. » Larry Nance Jr.