LeBron James : “Il y a deux personnes que j’ai rencontrées qui ont changé ma vie”

Dans la toute dernière émission d’UNINTERRUPTED, LeBron James a discuté de son idole Michael Jordan et de ce qu’il représentait pour lui. En 1993 lorsque MJ a pris sa retraite, forcément ça a été un vide pour lui.

« Mince, j’avais 9 ans ! Man… je souris aujourd’hui, mais je ne souriais pas du tout à l’époque. Je ne comprenais pas. Quand tu grandis à Akron, Ohio, tu as besoin d’inspiration, quelle qu’elle soit. Et généralement ce sont les athlètes ou les gens dans la musique qui te donnent cette inspiration, qui te permettent de croire que tu peux devenir ce que tu veux. Pour moi il y avait Ken Griffey Jr., Deion Sanders, mais aussi beaucoup de musiciens, mais Michael Jordan c’était un peu le ‘dieu’, l’ange envoyé du ciel… Et je l’ai en quelque sorte utilisé pour m’aider à traverser les périodes les plus sombres. Même à 9 ans, parce que les gens vont dire tu n’avais que 9 ans, mais il y a beaucoup de journées difficiles quand tu grandis comme j’ai grandi, dans un foyer monoparental. Donc voir Mike sur WGN (télé), c’était comme une piqûre de vie. En le voyant, je me disais que je pouvais m’en sortir. Quand il a décidé d’arrêter après avoir gagné ce 3ème titre contre Phoenix, j’étais genre : ‘Qu’est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire’. J’en perds les mots rien que d’y repenser, je me disais : ‘Mais sans Mike, qu’est-ce que je fais maintenant ? Qui va être mon inspiration ?’. Et j’avais les larmes aux yeux. Quand tu as 9 ans et que tu as besoin d’inspiration de la part de quelqu’un, ce quelqu’un devient ton père, ton frère, ton coéquipier, ton pasteur, ton super-héros. Quand j’étais gamin moi, c’était Batman et Michael Jordan. Les deux plus grands super-héros pour moi. Je me souviens même du dessin animé là comment ça s’appelait, les ProStars, avec lui, Wayne Gretzky et Bo Jackson. J’avais perdu l’un de mes héros, et à 9 ans je n’avais pas le recul pour comprendre pourquoi il était vraiment parti donc je me suis dit : ‘Peut-être que moi aussi je devrais arrêter’. » LeBron James