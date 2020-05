« Allez-vous finir la saison ou non ? » Les réponses de Tilman Fertitta à Donald Trump

Président du groupe Landry’s Restaurant Inc., Tilman Fertitta a été directement questionné – en tant que propriétaire des Houston Rockets – sur la NBA et sa situation par Donald Trump lors d’une table ronde organisée entre la Maison Blanche et plusieurs grands dirigeants de l’industrie américaine, lundi.

« Je pense qu’ils attendent de voir ce qu’il se passe dans certains États et si l’on va pouvoir jouer. D’être sûrs que les choses se continuent d’aller dans la bonne direction ces prochaines semaines par rapport au virus. Et si c’est le cas je pense que la NBA, le commissionner Adam Silver, qui a fait un travail incroyable depuis le début, et les 30 propriétaires, prendront la décision de reprendre la saison. » Tilman Fertitta

Une première réponse après laquelle Trump a été plus direct : « Allez-vous finir la saison ou non ? ».