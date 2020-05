LeBron James raconte quand, à 16 ans, il a fait un pickup game avec Michael Jordan

Dans une longue émission sur UNINTERRUPTED LeBron James a évoqué de nombreux souvenirs de Michael Jordan, notamment la première fois qu’il l’a rencontré, mais il est aussi revenu sur la première fois qu’il a disputé un pickup game avec MJ. C’était avant que MJ ne revienne jouer avec les Wizards et se préparait.

“Antoine Walker trash talkait tellement, ça n’arrêtait pas. En fait ils ne m’ont pas laissé jouer lors de la première heure. J’avais 16 ans, j’attendais mon tour, et pour être honnête, je ne pensais même pas que j’allais avoir l’opportunité de jouer. Et la seule raison pour laquelle j’ai pu jouer c’est juste que les gars qui étaient dans la ligue, au bout d’un moment ils étaient fatigués, genre : ‘j’en ai marre de ce truc, c’est fini pour moi.’ Puis on m’a dit : ‘Hey gamin, tu veux venir jouer ?’ Être sur le terrain alors que j’avais 16 ans, que j’étais sophomore en high school, partager le parquet avec mon joueur préféré, ça semblait irréel, genre : ‘pincez-moi, ça ne peut pas être vrai. J’espère que je ne vais pas me réveiller.'” LeBron James

Maverick Carter intervient alors pour raconter une petite anecdote sur un de ces matchs.

“Dans ces pickups il y avait (Jerry) Stackhouse, Paul Pierce, Penny (Hardaway), Ron Artest, Jamal Crawford, Eddy Curry. Antoine et Mike étaient capitaines de chaque équipe et n’arrêtaient pas de parler. Mike a mis un game winner, en finissant son shoot avec le même geste que face à Utah et il était là : ‘C’est pour ça qu’ils me paient 33 millions de dollars, pour faire ça.’ Je n’ai jamais oublié ça.” Maverick Carter

Ce n’est pas la seule fois qu’il a participé à un pickup game avec son idole puisqu’il y a une photo de lui et MJ lors de son année rookie.