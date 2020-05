Shaquille O’Neal : “Phil Jackson m’a dit : ‘Si tu m’écoutes, tu seras MVP et tu gagneras un titre'”

Si la dernière expérience de Phil Jackson du côté de New York a un peu terni son image, The Last Dance est venu nous rappeler pourquoi il était l’un des meilleurs coachs de l’histoire. Shaquille O’Neal a d’ailleurs fait part de son admiration dans le talk-show de Rich Eisen pour le Zen Master, qu’il a côtoyé aux Lakers entre 1999 et 2004.

“Il a amené son CV. S’il disait ‘Fais ça’, nous savions tous de quoi il parlait. Parce que chaque été lorsque nous avions perdu, on le regardait pendant les Finales. Quand je l’ai rencontré pour la première fois, il m’a dit : ‘Si tu m’écoutes, tu seras MVP et tu gagneras un titre.’ J’ai dit : ‘cool.’ La première chose qu’il m’a dite c’était de ne plus faire d’albums, de réduire les publicités et de faire tout ce qu’il disait. J’ai accepté et c’était probablement mes meilleures années en termes de jeu. Lorsque nous avions la formule pour gagner, nous étions juste assoiffés de titres. Et entre vous et moi, je voulais juste gagner un seul titre pour que vous (les journalistes) arrêtiez de parler de moi. On en a gagné un et les journalistes demandaient : ‘Est-ce qu’ils peuvent en gagner deux ?’ Je me suis dit : ‘Ok, nous avons la formule maintenant, continuons. Avec Kobe, Big shot Bob, B-Dhaw, Rick Fox, je pense pas que nous aurions pu gagner trois titres sans Phil Jackson aux commandes. Nous aurions pu en gagner un, mais trois de suite, je ne pense pas s’il n’y avait pas eu Phil Jackson.” Shaquille O’Neal