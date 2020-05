LeBron James : “Il y a beaucoup de joueurs que je connais personnellement qui veulent jouer”

À l’heure où les franchises rouvrent petit à petit leur centre d’entrainement, toujours rien de concret n’est fixé quant à une prochaine reprise de la saison. Dans le podcast d’Uninterrupted , LeBron James a réitéré sa volonté que la saison reprenne ses droits.

“Je ne veux pas que la saison soit abandonnée. Pas juste mes coéquipiers et moi-même, la franchise des Lakers, nous voulons jouer. Il y a beaucoup de joueurs que je connais personnellement qui veulent jouer. Et évidemment, nous ne voulons pas mettre en péril la santé de qui que ce soit, des joueurs ou des membres de leur famille. C’est une pandémie dont on ne sait presque rien. Nous ne pouvons pas la contrôler. Vous savez, j’ai envie de revenir sur les parquets, j’aime jouer. Je sais à quel point le basket est une source d’inspiration, tout comme le sport en général. Dès que possible, j’aimerais redonner du basket à nos fans.” LeBron James