Spencer Dinwiddie arrête sa collecte de fonds, un énorme flop

Le 15 mai, le meneur des Nets Spencer Dinwiddie, annonçait sur les réseaux sociaux qu’il lançait une cagnotte avec l’objectif d’atteindre 2625.8 bitcoins (environ 25 millions de dollars) en un mois. Si l’objectif était atteint, il devait laisser les fans choisir la destination où il s’engagerait à signer pour une saison au minimum…

“Je crée simplement cette cagnotte GoFundMe comme le témoignage de mon engagement suite à mon précédent tweet. A l’heure actuelle 24 632 630 dollars c’est équivalent à 2625.8 Bitcoins. Si nous atteignons l’objectif alors je laisserai les fans décider de ma prochaine équipe et je signerai un contrat d’un an dans cette équipe. Si nous n’atteignons pas cet objectif, alors je donnerai 100% de l’argent de cette campagne à des œuvres de charité. Vous pouvez donner ce que vous voulez, éclatons-nous !” Dinwiddie

4 jours plus tard, comme on pouvait s’y attendre, la cagnotte est loin des 24 millions de dollars. En effet, seuls 1 150$ ont été récoltés et apparemment, au vu du flop, le Net a décidé d’y mettre fin puisque la collecte été désactivée sur le site Gofundme.

A voir si l’argent sera versé à un oeuvre de charité ou reversé aux donateurs.