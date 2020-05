Des training camps à domicile avant de rejoindre la bulle (Orlando tiendrait la corde) ?

Les modalités d’une éventuelle reprise de la saison NBA sont à l’heure actuelle inconnues, même si on connait différents scénarios et que cela qui sera forcément retenu est celui de la bulle. Toutefois le NY Times rapporte que la NBA étudierait une variante pour faciliter les choses aux équipes : faire le training camp dans leur propre centre d’entraînement, avant de rejoindre Las Vegas et/ou Orlando puisque la NBA n’écarte pas qu’il y ait deux lieux pour jouer les matchs.

Justement, s’il devait y avoir un seul lieu, le NY Times précise qu’à l’heure actuelle Orlando tiendrait la corde alors que pour Las Vegas on attendrait les dates de la saison pour déterminer où serait la bulle. Rappelons qu’à Orlando, cela se déroulerait à Walt Disney World Resort.

Pour l’instant on ne sait toujours pas si la saison reprendrait en playoffs ou où elle s’était arrêtée.

Among NBA return-to-play scenarios being discussed, league sources say, is a template calling for teams to conduct Training Camp 2.0 in their own practice facilities before heading to one or two centralized sites to resume play, with Orlando and Las Vegas still vying for games

