« Flu Game » : la version du livreur de pizza ?

L’épisode 9 de The Last Dance revient notamment sur le Game 5 des Finales NBA 1997 entre Chicago et Utah, plus connu sous le nom de « Flu Game ». Un « Flu Game » qui n’en était pas un, comme l’ont raconté Michael Jordan et son coach perso Tim Grover, qui ont tous les deux confirmé qu’il s’agissait en fait d’une intoxication alimentaire après avoir mangé une pizza.

Ce n’est en revanche pas l’avis de Craig Fite, qui s’est présenté comme le livreur de la fameuse pizza et qui a donné une interview de presque 15 minutes à la radio de Salt Lake City KZNS-AM 1280, mardi. Durant cette dernière, Kite a expliqué qu’il était à l’époque assistant-manager du Pizza Hut de Park City, et qu’il s’était soigneusement lavé les mains avant de lui-même préparé la pizza puis de la livrer à l’hôtel, en se « doutant » qu’elle était destinée à un membre des Bulls.

« J’ai dit : ‘Je vais faire la pizza moi-même, je ne veux pas que vous y fassiez quoi que ce soit. J’ai dit à notre livreur : ‘Tu vas m’emmener là-bas. Ce sera ma première livraison’. » Craig Kite