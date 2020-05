Reprise de la NBA : Orlando grand favori ? Houston également en lice ?

Dans moins de 3 semaines on devrait y voir plus clair concernant la saison NBA, puisqu’Adam Silver a annoncé une décision d’ici mi-juin. On sait déjà que si elle reprend les matchs seront joués à un, voir deux endroits, mais comme le confirme The Ringer, la NBA préférait qu’il n’y ait qu’un seul site.

On parle beaucoup de Las Vegas et Orlando, qui seraient les favoris, mais ce ne sont pas les seuls endroits étudiés par la NBA. Il se murmure que la ligue n’écarterait pas Toronto, et The Ringer nous apprend que la ville de Houston serait une autre option sur laquelle la NBA se pencherait. Dans le downtown de Houston il y a le Toyota Center, la salle des Rockets, mais aussi le George R. Brown Convention Center, qui pourrait également accueillir des rencontres.

Toutefois, comme le rapporte The Athlteic, Orlando (et Walt Disney World Resort), serait le grand favori pour accueillir cette bulle.