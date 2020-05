Une ligne à 4-points ? Trae Young : « Ça m’aiderait »

Rentré dans l’Oklahoma avec sa famille, Trae Young (21 ans, 1,85 m) continue à se dépenser comme il peut depuis 9 semaines. Le meneur All-Star des Hawks a un petit panier à disposition dans son allée, s’est commandé plusieurs vélos et se maintient en forme chez lui (ou tôt le matin ou tard le soir sur des pistes d’athlétisme locales).

« Je ne suis pas forcément fan du fait de courir 1 mile (1,6 km) ou 2 (3,2 km) juste pour le fun et juste pour rester en forme mais j’ai dû m’y habituer et ça m’a bien aidé. » Trae Young

Tout cela c’est bien, mais ce n’est pas du basket.

« Le basket c’est un peu notre refuge. Avec tout ce qui se passe j’essaie juste de prendre les précautions appropriées, de rester actif. » Trae Young

Et pour retrouver une condition physique se rapprochant de celle qui était la sienne au moment de la suspension de la saison, il faudra du temps. Young compte donc en cas de reprise sur un « mini training camp » pour se relancer à 100%.

« Si je ne suis pas prêt maintenant, je sais que je le serai au moment de reprendre, je n’en doute pas une seconde. » Trae Young

Né quelques mois après le dernier titre de Michael Jordan avec les Bulls, Young a regardé The Last Dance les yeux écarquillés.

« C’est dingue comme documentaire. C’est très inspirant et motivant pour moi de voir comment MJ était dans le vestiaire, comment il a gagné ses titres, comment il est parti, revenu et comment il a gagné 3 titres de plus, les sacrifices qu’il a fait… Je veux gagner des titres, je veux amener une franchise au niveau supérieur. » Trae Young

Comme il l’avait fait après son airball pour sa première tentative en Summer League 2018 où lorsqu’il avait shooté à 29% à 3-points sur ses 41 premiers matchs professionnels, Young veut aussi continuer utiliser les critiques négatives envers lui ou son équipe (avant-dernière à l’Est avec 20 victoires au moment de la suspension de la saison) comme une motivation.

« Les gens avaient beaucoup de choses à dire, et ça m’a poussé. J’utilise toujours la négativité et ce que les gens ont dit comme un carburant pour avancer. J’essaie de transformer l’énergie négative en énergie positive, et j’espère qu’un jour ces gens qui ont dit ces choses négatives finiront par être des fans de moi et penseront différemment. » Trae Young

Cette saison, celui que l’on présente souvent comme « l’élève » de Steph Curry shootait à 36.1% derrière la ligne, pour 9.5 tentatives par match. Adrian Wojnarowski lui a demandé son avis sur l’éventuelle apparition d’une ligne à 4-points en NBA.

« Ça m’aiderait (sourire). On aurait beaucoup plus d’actons à 4 points. Et si j’obtiens une faute sur une tentative à 4-points, et que c’est un and one, ça ferait possiblement 5 points sur la possession. Ça nous aiderait oui c’est certain. Je suis pour. » Trae Young

via SportsIllustrated