Pas de titre pour Toronto sans la blessure de Kevin Durant ? La réponse de Danny Green

Pour Draymond Green cela ne fait aucun doute, si Kevin Durant n’avait pas été blessé durant les Finales NBA 2019, les Warriors se seraient imposés face aux Raptors de Kawhi Leonard. Interrogé sur cette théorie, Danny Green a rappelé qu’il pourrait en dire de même des finales de conférence Ouest 2017, lorsque Leonard s’était blessé à la cheville.

Fans always bring up the Raptors title saying what if the Warriors were healthy. @DGreen_14: What about the 2017 Spurs being up 25 on the Warriors before Kawhi gets hurt? 🧐

