Danny Green : “Nous étions lancés, à notre meilleur niveau au bon moment”

Champion en titre avec les Toronto Raptors, Danny Green avait aussi connu les sommets avec les San Antonio Spurs, et quand on lui demande à qui cette équipe des Lakers ressemble le plus, il opte plutôt pour les Texans.

“J’ai le sentiment que cette équipe des Lakers est plus similaire à celle des Spurs qu’à celle de Toronto. À Toronto nous avions beaucoup plus de jeunes joueurs, à San Antonio, nous avions plus de vétérans, des joueurs plus âgés, mais nous avions un mélange. Moi et Kawhi étions un peu plus jeune que les vétérans des Spurs, mais dans notre prime. Les similarités que je vois c’est que nous avons beaucoup d’expérience, et nous avons de la profondeur de banc, vraiment. Et évidemment l’équipe la plus en bonne santé gagne toujours, et il y a en règle générale une part de chance, et celle qui est à son meilleur niveau au bon moment.” Green