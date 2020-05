The Last Dance : Silencieux, Scottie Pippen serait “blessé et déçu”

Depuis le début de la diffusion de “The Last Dance”, il y a un des acteurs majeurs des Bulls et du documentaire qui est étrangement silencieux, c’est Scottie Pippen. Alors qu’il intervient très souvent sur ESPN, plusieurs fois par semaine, ce dernier mois on ne l’a pas entendu, et il n’a donc pas dit un mot sur le documentaire, le sujet de discussion numéro 1 sur la planète basket. Il y a sans doute une explication à ça si on en croit Jackie MacMullan.

“Pippen a été remarquablement silencieux depuis le début de la diffusion du documentaire le mois dernier, et ses proches disent qu’il est blessé et déçu par son portrait. Un de ses plus fameux anciens coéquipiers – et ancien rival – est même monté au créneau pour prendre sa défense.” MacMullan

Cet ancien coéquipier c’est Dennis Rodman

“C’est difficile pour Scottie quand les gens disent des choses négatives sur lui. Il n’aime pas ça. Je ne cesse de lui dire : ‘Tu n’as pas à t’excuser pour quoi que ce soit. Tu étais un des meilleurs.’ J’espère que les gens peuvent enfin voir ça.” Dennis Rodman

Le rebondeur des Bulls a notamment confié récemment qu’il était le meilleur joueur en NBA au moment de la retraite de Jordan.

Dans le documentaire, il y a plusieurs passages qui ne sont pas à l’avantage de Pippen. Le fait qu’il demande un transfert et qu’il repousse son opération en 1997, car il était sous-payé, ou alors qu’il refuse d’entrer en jeu en playoffs, car Phil Jackson ne lui donnait pas le dernier ballon. Ou encore sa migraine et son match catastrophique un jour de match décisif face aux Pistons. Michael Jordan le qualifie même d’égoïste au sujet de sa blessure en 1997. Toutefois, dans l’ensemble, le portait qui est fait du lieutenant de Jordan est plutôt positif.