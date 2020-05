Gersson Rosas : « Karl-Anthony Towns a fait preuve d’un caractère et d’une dureté incroyables »

S’exprimant suite à la réouverture prévue du centre d’entraînement des Timberwolves jeudi matin, le président des opérations basket de la franchise Gersson Rosas en a profité pour saluer le courage de Karl-Anthony Towns, qui a perdu sa mère Jacqueline Cruz-Towns du coronavirus le 13 avril dernier.

« Vous le savez très bien si vous le connaissez, Karl-Anthony Towns est quelqu’un de très instruit et de très intelligent, qui comprend ce qui se passe. Je le salue lui et sa famille aujourd’hui car alors qu’ils traversaient cette tragédie, ils nous ont montré l’exemple. En partenariat avec la Mayo Clinic, ils ont aidé leurs communautés ici dans le Minnesota afin de tout faire pour redonner aux gens. Karl a traversé beaucoup de choses et a fait preuve d’un caractère et d’une dureté incroyables suite à la disparition de sa mère. » Gersson Rosas