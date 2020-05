Jared Dudley : « On sera autorisés à sortir; Toutes les équipes ont un Dennis Rodman »

Alors qu’on a appris hier que l’immense complexe de loisirs Walt Disney Resort d’Orlando serait le favori pour accueillir la reprise (prochaine ?) de la NBA, Jared Dudley a discuté durant une conférence téléphonique avec des journalistes de cette possibilité de regagner les terrains dans une « bulle » façon campus universitaire. Sur place, les joueurs auraient à disposition hôtels, salles d’entraînement, restaurants… Mais seront tout de même autorisés à quitter – à leurs risques et périls – le périmètre selon Dudley, qui s’est entretenu en privé avec le commissionner de la ligue Adam Silver et la directrice du syndicat des joueurs Michele Roberts.

« On sera autorisé à sortir. Maintenant si on te donne cette liberté et que tu reviens avec le coronavirus, tu ne pourras pas jouer.

Dans sa 13ème saison et 7ème équipe NBA, Dudley croit peu au fait que tous les joueurs – qui pourraient aussi effectuer leur retour entre Orlando et Las Vegas – résistent à quelques excursions extérieures.

« Tu as 300 joueurs différents à gérer. Toutes les équipes ont un Dennis Rodman (en référence à The Last Dance). Il y a toujours quelqu’un qui va prendre le risque en disant : ‘Hey écoute mec, je suis en bonne santé, je me sens bien’. »

Les joueurs seront testés à leur retour dans la bulle et s’ils sont positifs, seront placés en quarantaine 2 semaines. Sans pouvoir jouer donc. Pour Dudley chaque joueur doit à son équipe et à la ligue de réduire les risques autant que possible.

« Bron, AD, tous nos meilleurs joueurs, on ne les laissera aller nulle part. Il faut que ce soit une règle collective où on dirait : ‘Écoutez les gars, on est arrivés trop loin pour prendre ce risque. On doit rester isolés, ça va être difficile pendant 2 mois, mais c’est quelque chose qu’on doit sacrifier’. C’est une question de responsabilité. » Jared Dudley

via ESPN