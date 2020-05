Jouer avec son frère Steph ? Très peu pour Seth Curry

En discussion avec son beau-frère (il est marié à sa sœur) Austin Rivers pour Uninterrupted, Seth Curry (29 ans, 1,88 m) a expliqué que jouer un jour dans la même équipe que son frère Steph, deux fois MVP, ne le faisait pas rêver.

« Honnêtement, j’y ai pensé. Plus tôt dans ma carrière, j’ai eu des offres pour jouer aux Warriors, aller là-bas pour un rôle évidemment réduit vu le roster de ces dernières années. J’ai toujours refusé parce que je n’ai jamais voulu jouer dans son équipe. Je préfère jouer contre lui. Que je sois dans son équipe ou non, il y aura toujours des comparaisons, je serai toujours un peu dans son ombre, ce serait encore multiplié si j’étais dans la même équipe que lui, donc je préfère créer mon propre parcours et faire mon propre truc. » Seth Curry

Passé par la G-League (équipe affiliée aux Warriors) après ne pas avoir été drafté en 2013, Curry a ensuite brièvement porté les maillots de Memphis, Cleveland et Phoenix avant de se trouver une première vraie place à Sacramento, où il a joué 1 an avant de s’engager avec Dallas à l’été 2016. Un an plus tard nouvelle signature cette fois à Portland, avec qui il a été éliminé par Golden State en finale de conférence Ouest. Le 10 juillet 2019, il s’était engagé pour 4 ans avec les Mavs. Le 28 février dernier, il avait battu son record en carrière avec 37 points à 13/15 aux tirs (8/9 à 3-points) dans une défaite contre Miami.