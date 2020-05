The Last Dance : Netflix dévoile un premier chiffre sur les audiences aux Etats-Unis

Le documentaire “The Last Dance” a battu des records sur ESPN avec en moyenne 5.6 millions de téléspectateurs chaque dimanche soir devant les 10 épisodes de la série. Cette moyenne passe les 10 millions par épisode en prenant en compte la vidéo à la demande. On attendait les premières infos sur l’audience de Netflix et la première vient de tomber. Sur Twitter on apprend qu’aux Etats-Unis pas moins de 23.8 millions de foyers ont regardé The Last Dance lors des 4 premières semaines.

Cet chiffre, énorme, est toutefois à relativiser car Netlix considère qu’un foyer a regardé un programme lorsqu’il a passé au moins au moins 2 minutes devant celui-ci. Pour l’instant on ne connait pas la durée de visionnage de ces 23.8 millions de foyers.

A noter qu’en France le documentaire est apparu quelques fois en tête du Top 10 du jour.

23 was always his lucky number!

23.8 million households outside the US checked out The Last Dance in its first four weeks on Netflix pic.twitter.com/xS4GCR1uzU

