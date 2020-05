Les Warriors n’écartent pas un échange de leur choix de draft

Que la saison NBA reprenne ou non, les Warriors sont assurés d’avoir un excellent choix de draft puisqu’à l’heure actuelle ils sont l’équipe qui a la plus grande probabilité d’obtenir le premier choix. Depuis des mois ils sont donc très concentrés sur la draft et étudient tous les scénarios, dont celui de transférer ce choix

“Oui, nous considérons tout ça. Maintenant si vous mettez en titre que nous transférons notre choix de draft, que je sois clair que j’ai dit : “considérons.” Bob Myers

Cette draft est annoncée comme très faible et il ne semble pas y avoir un joueur qui changera l’histoire d’une franchise. En termes de talent et de potentiel, il semble y avoir de nombreux joueurs qui peuvent prétendre au premier choix et c’est là que les entretiens sont importants.

“Tout le monde a regardé “The Last Dance” et je suis sûr qu’il y avait ce sentiment que Michael Jordan deviendrait un très bon joueur, mais si tout le monde avait su qu’il avait cet état d’esprit, il n’aurait pas été choisi en 3ème position, il l’aurait été en première. Même avec Olajuwon, aussi bon soit-il, si les gens avaient vu le talent de Jordan et avaient su qu’il tuerait pour gagner, ferait tout en son pouvoir pour gagner, peu importe le coût, cette draft aurait été différente.” Myers

Les Warriors espèrent prétendre au titre la saison prochaine et un transfert pourrait être la meilleure option sur le court terme.

“C’est rare d’avoir une équipe qui pourrait être prétendante au titre et qui a aussi un choix dans le top 5. C’est là que tu pourrais prendre le meilleur joueur disponible. Tu ne veux pas laisser un gars dont tu as le sentiment qu’il peut mener la franchise pendant les 10 prochaines années.” Myers

A voir les offres qu’il y aura.

‘Tout dépend à quel point tu es ouvert à faire quelque chose. Plus tu as un choix élevé, plus tu as d’options pour faire un trade. Le truc c’est que trade ou pas, tu veux prendre la meilleure décision possible. La meilleure décision peut-être de drafter, ou alors de faire un trade. Tu ne peux pas le savoir avant de voir ce que tu peux faire et les offres que tu as.” Myers

Via NBC