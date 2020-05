Shaquille O’Neal : “Gary Payton a dû m’attraper parce que j’étais en train d’étrangler Pat Riley”

Après ses 3 titres remportés avec les Lakers, Shaquille O’Neal a quitté la Californie pour rejoindre la Floride et le Miami Heat en 2004. Mais il ne s’est pas toujours entendu avec son coach de l’époque Pat Riley. Dans “NBA Inside Stuff” qui regroupait de nombreuses légendes de la NBA grâce au logiciel Zoom, le Shaq a partagé une histoire plutôt… inédite.

Il commence d’abord par raconter une anecdote relativement “normale”, lorsque Gary Payton n’avait pas voulu exécuter le système mis en place par Riley.

Si cet incident témoignait déjà de certaines tensions avec leur coach de l’époque, Shaquille O’Neal est même allé plus loin puisqu’il a avoué s’être battu avec l’actuel GM du Heat.

Shaq tells the story of when he and Gary Payton got into a fight with Pat Riley and Gary's response when Riley tried to make him run plays: "F**k that, I'm passing to Shaq."pic.twitter.com/xrFMQRfGux

