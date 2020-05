Vince Carter dévoile son Top 3 All-Time provisoire

Invité de Matt Barnes et Stephen Jackson dans l’émission “All The Smoke“, Vince Carter a évoqué son Top 3 All-Time. Il classe Michael Jordan numéro 1, Kobe Bryant numéro 2 et c’est LeBron James qui complète son podium. Toutefois il explique que c’est provisoire, car LeBron pourrait bien remonter.

“Il a une opportunité et pour l’instant c’est juste basé sur ce qu’il a accompli jusque là. Mais comme je l’ai dit, s’il va encore en finale, il va falloir lui donner encore plus de crédit. Cela ferait 10 fois en finales ? C’est hallucinant, genre il est allé en finale une dizaine de fois. Ce que je dis aux gens, c’est d’attendre et de voir ce qui se passe. Attendons qu’il ait fini sa carrière, à ce moment-là ce sera plus juste d’avoir un vrai débat. Parce que nous parlons de MJ et de ces gars, ils ne peuvent pas scorer plus. Ça s’arrête là pour eux, ils ne peuvent plus scorer. Ils dont déjà fait ce qu’ils avaient à faire. Voyons voir ce que LeBron accompli et comment cela se goupille pour la fin de sa carrière, et on verra à partir de là.” Vince Carter