Kobe Bryant un peu trop oublié de la ‘G.O.A.T. conversation’ selon Shaquille O’Neal

À force d’entendre des débats sur le G.O.A.T. essayer de départager Michael Jordan et LeBron James, Shaquille O’Neal a voulu rappelé qu’avant le 23 aux Lakers, il y a eu le 8 et le 24 :

« Je n’ai jamais vraiment passé beaucoup de temps avec Mike mais en le voyant gagner un titre, en voyant sa façon de se comporter et de vouloir le ballon à la dernière seconde, je pense que leur mentalité était quasi-similaire.

Kobe avait raison quand il disait qu’on observe et qu’on prend tous un petit quelque chose des joueurs qui nous ont précédés. Je voulais être méchant comme Patrick Ewing poste bas, je voulais courir comme David Robinson, je voulais dominer comme Wilt Chamberlain. La seule différence c’est que Kobe pouvait téléphoner et avoir une relation avec ces gars. Pour le reste d’entre nous, nous devions regarder des joueurs imiter d’autres joueurs, et leur voler des choses à notre tour. Mais je suis heureux qu’ils aient eu cette relation. Beaucoup de gens demandent toujours : ‘Qui est le meilleur joueur de tous les temps ? Jordan ? LeBron ?’. Je pense qu’il faut respectueusement ajouter Kobe à cette conversation. » Shaquille O’Neal