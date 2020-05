Magic « Quand on parle d’all-around players, LeBron est probablement le meilleur all-time, mais quand on demande ‘Qui est le meilleur de l’histoire ?’, ça reste Michael Jordan »

En duplex avec Stephen A. Smith sur le plateau d’ESPN pour débriefer The Last Dance, Magic Johnson a expliqué que selon lui Michael Jordan reste le meilleur joueur de l’histoire devant LeBron James.

« Et bien d’abord, n’enlevons rien à LeBron James. Parce que LeBron James est un grand joueur de basket, l’un des plus grands de l’histoire. LeBron James pour moi, quand on parle d’all-around players, est probablement le meilleur all-time. Mais quand on pose la question : ‘Qui est le meilleur de l’histoire ?’, ça reste Michael Jordan.

Maintenant, le chapitre de LeBron James n’est pas encore terminé, il a encore du basket devant lui. Donc il a peut-être une chance de le rattraper plus tard s’il peut ajouter quelques titres en plus à son CV. Mais au bout du compte ce sont tous les deux de grands joueurs, qui ont joué au basket de la bonne manière, qui ont rendu leurs coéquipiers meilleurs et qui ont gagné des titres. Et Dieu merci pour LeBron James, parce que c’est ce que nous regardons aujourd’hui, nous regardons LeBron James. C’est son moment, son ère, et il domine cette ère. » Magic Johnson