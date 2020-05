A la recherche d’une 3ème star les Nets auraient des vues sur Bradley Beal

Au moment de la suspension de la saison, pas aidés par les absences à répétition de Kyrie Irving et celle de Kevin Durant, les Nets faisaient un parcours décevant avec seulement 30 victoires pour 34 défaites. Décevant même si l’objectif n’était pas le titre mais Sean Marks n’en aurait peut-être pas fini avec ses grands manœuvres. Fin mars ESPN rapportait que le Néo-Zélandais voudrait une troisième star pour l’associer à KD et Kyrie, ce que confirme le NY Daily News.

Le média local rapporte que les dirigeants auraient discuté en interne des moyens de pouvoir acquérir un certain Bradley Beal. Rappelons que les Wizards ont prolongé Beal (2 ans et 72 millions de dollars) mais les résultats tardent à venir dans la capitale et il y a eu pas mal de rumeurs ces derniers mois, voire années sur la possibilité que Wall et Beal soient transférés.

En vue d’un trade, les Nets ont quelques atouts, à commencer par Caris LeVert, qui a montré qu’il avait peut-être le potentiel pour être cette 3ème star, notamment lors de son énorme match à Boston avant la suspension. Mais les Nets y croient-ils ou sont-ils prêts à l’inclure dans un deal avec des joueurs comme Jarrett Allen ou Spencer Dinwiddie, pour récupérer un joueur d’un calibre supérieur ?