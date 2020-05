Karl Malone : « Je vais vous donner trois gars qui avaient plus de talent que moi »

Deux fois MVP (1997, 1999), 14 fois All-Star et excusez du peu, deuxième meilleur scoreur de tous les temps derrière Kareem Abdul-Jabbar avec 36 928 points en carrière, Karl Malone estime avoir été plus bosseur que talentueux.

« Je vais vous donner trois gars qui avaient plus de talent que Karl Malone : Chris Webber, Derrick Coleman et Charles Barkley. Ils avaient plus de talent. Mais ils n’ont pas travaillé plus que moi. »