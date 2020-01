Carmelo Anthony : « C’est là que je veux prendre ma retraite »

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Après des galères à Oklahoma City et Houston et des mois d’attente pour trouver un point de chute, Carmelo Anthony a fini par avoir la confiance des Blazers. Critiqué parce que son jeu ne correspondait plus à la NBA moderne, il s’est rapidement imposé comme la 3ème option à Portland, sans faire de bruit.

« Melo est incroyable. Tout le monde est impressionné par la personne qu’il est et comment il s’est intégré sur et en dehors des terrains. C’est un plaisir de l’avoir. Quand il est arrivé, nous ne savions pas à quoi nous attendre, notamment s’il avait le sentiment d’avoir quelque chose à prouver. Mais il s’est intégré de suite. Il a saisi les opportunités de scorer qui se présentaient, il est un super coéquipier qui fait la passe quand c’est nécessaire. Il fait tout ce que nous lui demandons. » Terry Stotts

Et le plaisir est réciproque pour le vétéran.

« Je suis heureux. J’aime énormément le groupe. Quand je suis arrivé, c’était comme une fête de bienvenue. Je débarque et c’est ‘Merci de venir’ de la part de tout le monde. Les coachs ont été phénoménaux avec moi. Nous parlons presque chaque jour des choses que je pourrais faire pour aider l’équipe et les jeunes. J’adhère à tout le monde et à tout depuis le premier jour. » Melo

Longtemps sans club, il pense avoir trouvé le bon. Il s’y voit même finir.

« J’aimerais rester. J’ai le sentiment que c’est le bon endroit pour finir ma carrière. Ça aurait pu se faire plus tôt, mais ça ne s’est pas fait. Maintenant, vu où j’en suis dans ma vie et ma carrière, c’est là que je veux prendre ma retraite. » Melo

À 36 ans, dans sa 17ème saison, Melo tourne à 16.1 points à 43.5% dont 38.2% à 3-pts et 6.4 rebonds. Ce qu’il manque pour le moment à Portland, ce sont des résultats.

Via Portland Tribune