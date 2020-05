Kendrick Perkins : “C’était bien plus facile de gagner contre Kobe Bryant que face à LeBron James”

Toujours pas de matchs à se mettre sous la dent alors on continue dans les débats qui opposent certains des meilleurs joueurs de l’histoire. Aujourd’hui c’est Kendrick Perkins qui réagit aux affirmations de Paul Pierce. Après avoir annoncé que LeBron James ne faisait pas partie du Top 5 de l’histoire, quand il a déclaré qu’il donnait sans hésitation le dernier ballon à Kobe Bryant plutôt qu’à LeBron, Perk’ s’est enflammé.

Pierce : “Si le match est en train de se jouer, je donne le ballon à Kobe. Point.”

Perkins : “Tout ce que je sais c’est que c’était bien plus facile de gagner contre Kobe Bryant que face à LeBron James. Tu peux en débattre si tu veux, mais j’étais au cœur de l’action avec toi. Je sais qu’il (Pierce) devait vraiment se préparer pour affronter LeBron James et quand nous affrontions les Lakers, c’était réglé en 6 matchs. J’étais sur le terrain avec toi. Nous nous préparions pendant des heures pour voir comment stopper ce train fou. Come on, man !”