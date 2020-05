Paul Pierce explique pourquoi LeBron James ne fait pas partie du Top 5 de l’histoire

Dans l’émission NBA Countdown d’ESPN, Paul Pierce a expliqué pourquoi, selon lui, LeBron James ne fait même pas partie du Top 5 des meilleurs joueurs de l’histoire :

“Voilà pourquoi : et tout part de l’épisode 10 de The Last Dance lors duquel on voit Michael Jordan dire : je veux construire une organisation similaire aux Boston Celtics, aux Sixers, et nous connaissons tous la tradition des Lakers. Tous les grands joueurs ont construit la tradition de leur franchise, Kareem (Abdul-Jabbar) et Magic (Johnson), et Kobe (Bryant) et Shaq ont perpétué cette tradition, 3 titres ensemble, 2 pour Kobe à lui seul. (Larry) Bird a perpétué la tradition avec les Boston Celtics en remportant 3 titres. (Michael) Jordan a démarré une tradition à Chicago, avec 6 titres. Les Spurs, avant que Tim Duncan arrive, ils n’étaient même pas sur la carte. Il a construit cette organisation. Donc quand je regarde en arrière et que je parle de ces joueurs, qui sont dans le Top 5, ils ont construit une franchise ou perpétué la tradition, je me demande : Qu’est-ce que LeBron a fait pour construire une organisation ? Ces joueurs dont je parle, ils sont tous dans le Top 5 ou le Top 10. Bill Russell a construit la franchise de Boston, et on devrait lui donner bien plus de crédit qu’on ne le fait, on l’oublie très souvent dans la discussion. Écoutez les noms que je donne : Kareem, Magic, Jordan, Tim Duncan, Kobe, Larry. Ces gars sont des joueurs du Top 10 qui ont, soit aidé à construire leur organisation ou soit perpétué la tradition. LeBron est allé assembler une équipe à Miami. Puis il est revenu à Cleveland pour assembler cette équipe. Puis il est allé aux Lakers, là où la tradition était encore là, et il va falloir être patient pour voir si elle va être perpétuée. Voilà mon argument.” Paul Pierce