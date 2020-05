Rudy Gobert fait un don de 100 000€ au Secours populaire : “Il y en a toujours qui jugent, mais font-ils quelque chose pour les autres ?”

Mi-mars, après la suspension de la saison alors qu’il était désigné comme le patient zéro, Rudy Gobert avait fait un don de plus de 500 000$ dont 100 000€ à la France, pour lutter contre le coronavirus. Depuis il a multiplié les opérations pour lever des fonds pour des œuvres de charité, comme des live Twitch avec des stars. Aujourd’hui on apprend via Yann Ohnona de L’Equipe qu’il a fait un don de 100 000€pour le Secours populaire

« C’est une période où l’on parle beaucoup du virus et des gens physiquement touchés. On oublie les personnes modestes qui se retrouvent encore plus en difficulté, notamment les enfants sous le seuil de pauvreté. Une cause qui m’a toujours tenu à coeur. Une moitié de l’argent dont nous faisons don ira dans les îles touchées par des cyclones et tremblements de terre, l’autre servira à des opérations en France. » Gobert

Quant à ceux qui critiquent le fait qu’il fait ça pour se racheter suite à son attitude avant la suspension de la saison, il