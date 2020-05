Joe Harris : “Re-signer aux Brooklyn Nets, ce serait mon scénario idéal”

Sans la suspension de la saison NBA il y a un peu plus d’un mois on serait en plein playoffs et on commencerait à beaucoup parler de la free agency. Finalement il va sans doute falloir attendre encore quelques mois pour la free agency et forcément les joueurs n’y pensent pas trop, c’est le cas de Joe Harris.

“Évidemment je n’y ai pas énormément réfléchi. Il y a des choses plus importantes qui se passent à l’heure actuelle et dont tu te soucies plus que de la free agency. La plus grosse préoccupation c’est de trouver quel est le meilleur moyen de reprendre le jeu. Je n’ai pas vraiment discuté de quoi que ce soit avec mon agent et les équipes au niveau de la free agency.” Harris

Sa préférence va logiquement à une re-signature aux Nets.

“Ca signifierait beaucoup. Quand je regarde ce qui s’est passé depuis mon arrivée à Brooklyn il y a 4 ans, j’ai eu l’opportunité de jouer ici, d’apprendre de mes erreurs en tant que jeune joueur, et de me faire ma place dans la ligue. Puis j’ai toujours aimé New York, et j’aime vivre à Brooklyn. Evidemment au bout du compte c’est un business, et il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Ce serait mon scénario idéal, voilà ce que c’est pour moi.” Harris

Cette saison l’arrière touche 7.7 millions de dollars et avant la pandémie et les soucis financiers, on pouvait anticiper qu’il puisse doubler ce salaire. Il en sera sans peut-être autrement.

Via YES