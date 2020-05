Isiah Thomas : “Michael Jordan n’était pas vraiment mon adversaire. Mes adversaires c’étaient Bird et Magic”

Si Isiah Thomas et les Bad Boys sont sans doute les plus grands rivaux de Michael Jordan puisqu’ils les ont fait chuter année après année, ceux des Bad Boys sont tout autres. Lors de son passage dans Speak For Yourself, Isiah Thomas a expliqué que son rival n’était pas Michael Jordan.

“Lorsque nous étions tous jeunes et en bonne santé, de 1984 à 1990, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Il n’était pas vraiment mon adversaire. Mes adversaires c’étaient Bird et Magic, nous essayions de rattraper les Celtics, de rattraper les Lakers. Chicago, à cette époque, et Jordan à cette époque, de 1984 à 1990, avant mon opération au poignet, n’étaient tout simplement pas nos rivaux.

Quand Boston était à son meilleur niveau, nous leur avons donné du fil à retordre, mais ils étaient meilleurs que nous. Puis avec l’âge, ils ont commencé à être un peu abîmés physiquement, et nous avons réussi à les rattraper. Nous avons pu apprendre de Boston durant ce processus. A chaque fois que vous nous entendez parler de ce que nous étions, ce que nous sommes devenus, nous ne parlons pas de notre statut de champions sans mentionner les Boston Celtics. Parce que ce sont eux qui ont été nos professeurs. C’étaient nos mentors. Ce sont les personnes qui nous ont appris comment gagner. Et ils nous ont infligé de grosses déceptions.

Quand nous avons finalement pu les battre et aller en finales, j’ai pu croiser un autre de mes mentors, qui était Magic Johnson, qui m’a laissé devenir un étudiant à lui, j’ai appris comment remporter des titres en NBA, grâce à la franchise des Lakers et grâce à la franchise des Celtics. Et je suis certain que vous pouvez regarder en arrière et vous souvenir : Vous m’avez vu à chaque finale NBA quand les Celtics et Lakers jouaient. Et je n’étais pas juste là en tant que fan, j’étudiais, je prenais des notes, j’apprenais à comment comment, comment assembler une franchise, pas seulement devenir un basketteur en NBA, mais un champion.”