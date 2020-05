Robert Horry a reconnu Kobe Bryant en Michael Jordan : “C’est comme voir un fantôme”

Il y a une remarque qu’ont faite plusieurs anciens coéquipiers de Kobe Bryant au sujet de The Last Dance, c’est qu’ils ont vu la troublante ressemblance entre Michael Jordan et le Black Mamba dans leur attitude. C’était le cas de Luke Walton, et c’est aussi celui de Robert Horry.

“C’est tellement bizarre. Avoir une chance de pouvoir vraiment voir Michael Jordan dans The Last Dance et d’entendre les mots qu’il utilisait, c’est presque comme si Kobe avait pris tout ce qu’il avait dit et fait, dans ses manières, son langage, son jargon, et qu’il avait juste tout copié. C’est comme voir un fantôme. Je déteste utiliser ces termes, mais voir Michael Jordan, je me suis dit : ‘Man, mais comment est-ce que Kobe a pu apprendre tout ce que faisait ce gars à la lettre ?’ Et même, il a fait un peu mieux dans certains domaines.” Horry

Kobe n’a jamais caché copier en détail Michael Jordan et dans The Last Dance il déclarait :

« J’ai grandi en regardant Michael à la télé. Et là j’avais la chance de l’affronter en personne. C’est une occasion de voir, de toucher, de sentir la force, la vitesse, la rapidité. C’était fun d’être sur ce terrain. […] Mes deux premières années dans la ligue n’ont pas été faciles, à ce moment-là les joueurs étaient bien plus âgés, ce n’était pas une ligue aussi jeune qu’aujourd’hui, personne ne pensait grand-chose de moi. J’étais le gamin qui avait balancé les airballs (en playoffs contre le Jazz l’année précédente, 4 airballs en 5 minutes). À ce moment-là Michael m’a beaucoup guidé. J’avais une question sur son ‘turnaround shot’, donc je lui ai demandé. Il m’a donné une super réponse très détaillée. Mais en plus de ça il m’a dit : ‘Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi’. Il est comme mon grand frère. Je déteste discuter de qui gagnerait entre lui et moi en 1 contre 1. Quand des fans disent : ‘Kobe, tu battrais Michael en 1 contre 1’. Mais hey, ce que je fais, ça vient de lui. Je n’aurais pas gagné 5 titres sans lui, parce qu’il m’a tellement guidé, il m’a donné tellement de bons conseils. » Kobe Bryant

Quant aux comparaisons et au fameux débat du GOAT, Horry explique qu’il essaie d’éduquer son fils.

“C’est marrant, avec mon plus jeune fils, nous avons ce débat sur qui est le plus grand joueur de l’histoire. C’est le plus grand fan de LeBron. Je lui dis ‘Ok, tu peux dire ça parce que tu n’as jamais vu Michael Jordan, tu n’as jamais vu le Dream (Hakeem Olajuwon) jouer. Tu as seulement vu des highlights, et c’est difficile de trouver de bons highlights. Il me répond ‘Papa, ils bougent tellement lentement !’ Je lui dis : ‘Oui, mais cela ne veut rien dire.’ Réfléchis. Ces gars marquaient plus de points en prenant moins de shoots que les gars d’aujourd’hui. Penses-y. Il y a 100 possessions par matchs, alors que nous en avions genre 60. C’est 40 shoots de plus. Il ne comprend pas encore, mais j’essaye de lui apprendre le basket.” Horry

S’il lui apprend qu’à l’époque il y avait 60 possessions par matchs (ce qui est totalement faux), il ne part pas vraiment sur de bonnes bases…

Via Rockets.com