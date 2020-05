Kevin Love : “Mon père a regardé Dirk Nowitzki et a dit : ‘C’est le gars dont tu dois t’inspirer'”

Même s’il commence à se faire un peu vieux avec ses 31 ans et que son contrat (31 millions, puis encore 31 millions et 29 millions pour finir) fait peur à de nombreuses équipes pour monter un échange aux Cavaliers, Kevin Love pourrait faire du bien à beaucoup de contenders dans la NBA actuelle. Sa capacité de tirer de loin en fait un intérieur moderne parfait, et les Cavaliers l’ont recruté pour former un trio avec LeBron James et Kyrie Irving en 2014 pour cette raison. L’intérieur a expliqué pourquoi il a décidé de se doter de cette arme très tôt dans sa carrière. Et, sans surprise, Dirk Nowitzki n’y a pas été pour rien.

“Mon père (Stan Love) avait la clairvoyance de savoir ce qu’allait devenir le jeu. Il était probablement un peu en avance sur son temps. Il a joué au début des années 70 et a été drafté par les Baltimore Bullets, en neuvième position en 1971. C’était un très bon shooteur. C’était un luxe pour lui, mais le jeu n’en était pas là à l’époque. Ils n’avaient pas la ligne à trois points. Mais il a regardé Dirk Nowitzki et a dit : “C’est le gars dont tu dois t’inspirer.” C’est lui qui a modelé mon profil, qui m’a fait tendre vers le fait d’être capable de jouer à l’intérieur et à l’extérieur, d’être ce 4 capable d’écarter le jeu. Et quand on regarde ce qu’est devenu le jeu, avec ce rythme, l’espace qu’il y a sur le terrain, le smallball… Il avait déjà vu avant tout le monde que les intérieurs allaient devoir s’écarter de la raquette et utiliser leur tir pour prendre l’avantage. Ça m’a permis, au moins, de bien m’adapter quand je suis arrivé aux Cavaliers. C’était compliqué au début parce que j’avais l’habitude de jouer d’une certaine manière, d’être dans la peinture, de prendre mes tirs de là et d’aller sur la ligne des lancers francs, prendre mon rythme comme ça. Je regardais Dirk qui, du haut de ses 2m13, tirait à trois points avec un gros pourcentage. C’était compliqué de s’inspirer de lui parce que c’est compliqué de faire sa taille et d’avoir cette réussite sur fadeway, mais c’est de lui que je me suis inspiré pour être capable de tirer à trois points. Et je crois qu’on est les deux seuls intérieurs à avoir remporté un titre lors du concours à trois points. Donc sur ce point-là, je peux me mettre dans la même catégorie que lui.” Kevin Love.

Il reste encore à l’intérieur des Cavaliers de mener une équipe NBA au titre en tant que franchise player, mais sur le shoot à trois points, les deux hommes sont effectivement similaires avec 38% à trois points pour l’Allemand, et 37 pour le Californien.