The Last Dance : Steve Kerr très ému par les images de son père qu’il n’avait jamais vues

Dans l’épisode 9 de The Last Dance, un portrait de Steve Kerr est dressé, et il revient notamment sur la mort de son père, Malcolm, assassiné au Liban. Dans le doc on voit une interview de ce dernier, peu avant sa mort, lorsqu’il était président de l’Université américaine de Beyrouth. Des images que Steve Kerr et sa famille n’avaient jamais vues, et forcément, c’était une grosse émotion.

“J’ai reçu des emails de ma famille, ils n’avaient pas vu, ni moi, les images de notre parlant lors d’une interview sur le campus à Beyrouth. Nous n’avions jamais vu ces images, donc entendre sa voix et le voir comme ça, c’était très émouvant. Ces gars qui font le documentaire sont des gens qui font des recherches sur ces histoires, ils ont accès à des choses que nous ne connaissons pas. Donc nous avons pu voir et lire des choses que nous n’avions jamais vues.” Kerr

Ému lorsqu’il évoque son père dans le documentaire, on peut penser qu’il l’a été tout autant en revoyant l’épisode.

Via KNBR 680