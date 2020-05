Des maillots de LeBron James et Michael Jordan se vendent à des prix fous 

Goldin Auctions mettait en vente aux enchères de nombreux objets de stars NBA, dont un maillot porté par Michael Jordan lors de la saison 1996-97, plus précisément en avril 1997 en plus d’un short, porté lui à 12 reprises), et un maillot de LeBron James porté à deux reprises lors de sa saison rookie, pour ses 5ème et 8ème match en carrière.

L’ensemble maillot + short de MJ s’est vendu 295 200$, un record pour un maillot des Chicago Bulls. Le maillot de LeBron James a fait encore mieux puisqu’il est parti à 371 200$. Ce n’est pas un record puisque récemment son maillot porté lors du All-Star Game s’était vendu 630 000$.

A noter qu’une carte de Michael Jordan, signée de sa main, de la collection Exquisite, s’est vendue 185 730$.