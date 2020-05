De bonnes chances que les playoffs se jouent en format 1-16 ? 

On devrait être rapidement fixé, mais il semble de plus en plus probable que la saison NBA va reprendre. Si c’est le cas, une autre question se pose : sous quel format ? Reprendra-t-on par la saison régulière ou les playoffs ?

Pour l’instant aucune indication à ce sujet, et il se murmure même que le format des playoffs pourrait être différent. On sait que la ligue a sondé les GM sur deux formats : le format habituel par conférence, mais aussi en supprimant les conférences et en listant les têtes de série de 1 à 16.

Ce n’est pas la première fois qu’on évoque ce format, mais jusque là les équipes étaient réticentes en raison des voyages supplémentaires que cela engendre. Mais là, dans la bulle, ce souci disparaît, et c’est pour cela que selon Brian Widhorst il y aurait une bonne chance que la NBA souhaite adopter ce format. Pour cela les propriétaires devront tout de même donner leur accord. Et c’est là que cela peut poser des soucis, car une équipe comme Milwaukee aurait à se défaire potentiellement des Lakers et des Clippers pour être championne. Ce qui ne serait pas le cas dans le format actuel.

Si on prend le classement actuel, les playoffs ressembleraient à ça :