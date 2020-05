Scott Williams n’a jamais vu Michael Jordan comme un tyran : “Je n’avais pas peur de lui. J’ai adoré être son coéquipier”

Scott Williams n’est surement pas le joueur le plus connu de l’effectif des Bulls sous Michael Jordan, pourtant il a bien remporté trois titres de champion en 1991, 1992 et 1993. Non drafté à sa sortie de North Carolina, l’ancien assistant des Bucks raconte comment il a pu gagner sa place en NBA, lors d’un scrimmage avec MJ.

“Nous étions à -1 à la fin du match et j’ai la balle dans les mains, je crois suite à un rebond offensif parce qu’ils ne passaient pas beaucoup la balle à un gamin qui sortait de l’université. Puis je fais une de ces passes à deux mains que m’avais appris Dean Smith [le coach de North Carolina ndlr] à Michael Jordan qui se retrouve à 5-6m, ligne de fond. Il s’élève au-dessus du défenseur, tire la langue et marque le tir de la gagne. Donc il a passé un coup de fil à Jerry Krause en quittant le match en disant : ‘Je pense que Scott Williams est en capacité de nous aider.’ Je dis toujours que je suis le non drafté le plus chanceux de l’histoire de la NBA.” Scott Williams

L’ancien intérieur a tempéré certains propos d’anciens coéquipiers de Jordan qui le qualifiaient de tyran, comme ce fût le cas de Jud Buechler dans The Last Dance.

“Une chose que je dirais c’est que Jud Buecher en a trop fait lorsqu’il a dit : ‘Les gars avaient peur de Michael Jordan.’ Je ne pense pas que j’avais peur de lui. J’ai adoré être son coéquipier. Il a été dur avec moi, pas autant qu’avec Scott Burrell, mais il l’était parce que j’étais un mec de North Carolina. Il était comme ça. Je me rappelle avoir eu un sweat troué un jour et il m’avait dit : ‘Je pourrais jouer 18 trous dans ton sweat. 9 trous devant et 9 derrières.’ Juste pour vous mettre mal à l’aise devant l’équipe. Mais c’était MJ. Le même qui, ma première année m’a dit : ‘Hey, Scottie, Juanita [sa première femme ndlr] prépare le dîner. Ramène-toi, nous allons manger, boire quelques bières et regarder un match.’ C’était l’autre aspect de Michael.” Scott Williams

Via Yahoo! Sports