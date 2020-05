Doc Rivers sur le GOAT : “Je continue de choisir Michael Jordan, jusqu’à ce que je vois quelqu’un de meilleur”

C’est parti pour notre dose quotidienne de GOAT. Aujourd’hui, on part du côté de Los Angeles pour connaitre l’avis du coach des Clippers, Doc Rivers, qu’il a partagé il y a quelques jours sur ESPN.

“C’est dans la nature humaine d’avoir ces débats. J’ai joué contre Michael Jordan et je l’ai toujours placé en numéro 1, mais ça n’enlève rien à LeBron James, Magic Johnson ou Kareem Abdul-Jabbar, qui sont souvent oubliés… comme Kobe Bryant. Mais pour moi, Michael est le plus grand joueur, c’est le GOAT. C’est normal que tout le monde se compare à lui. Vous pouvez bien sûr plaider la cause de LeBron. Moi, je continue de choisir MJ, jusqu’à ce que je vois quelqu’un de meilleur.” Doc Rivers