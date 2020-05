Les Pistons sur la piste d’un General Manager

Le toujours très bien informé Adrian Wojnarowski nous informe que les Detroit Pistons auraient commencé des recherches en vue d’engager un nouveau General Manager. Celui-ci viendrait épauler Ed Stefanski, qui n’est pas véritablement le GM de la franchise, mais plutôt un conseiller depuis 2 ans.

ESPN affirme que la franchise du Michigan commencera son processus de recrutement dès la semaine prochaine. Le nouveau GM devra travailler en lien avec Stefanski et Dwane Casey. Pour l’instant, aucun candidat potentiel n’est apparu, mais on devrait en savoir plus dans les prochains jours.

Les Pistons semblent bel et bien avoir besoin de changement, après un exercice 2019-2020 une nouvelle fois bien terne (20V-46D).