Jonas Valanciunas : “Ja Morant accepte les critiques, a la volonté d’apprendre et veut être meilleur chaque jour. Je pense qu’il ira très loin”

Envoyé à Memphis en février 2019 dans l’échange impliquant Marc Gasol, Jonas Valanciunas a depuis signé un bail de 3 ans avec la franchise du Tennessee. Pour l’instant, il attend simplement que la saison reprenne.

“Nous retrouvons petit à petit la forme. Nous attendons juste de pouvoir nous entraîner tous ensemble. Je pense que c’est ce qui nous mettra en forme. On nous a informés qu’une décision serait prise dans un délai de deux à quatre semaines. Ça fait déjà une semaine, donc il en reste 3.” Jonas Valanciunas

Le lituanien a avoué qu’il aurait aimé continuer à jouer tant l’équipe était sur une bonne dynamique jusqu’à l’arrêt de la saison, avec une 8e place à l’Ouest assez inespérée en début de saison.

“C’était vraiment dommage que la saison se soit arrêtée parce qu’elle était plutôt bonne pour nous. Personne ne nous attendait là. Les playoffs étaient en vue et l’état d’esprit était bon. Nous avions l’objectif de jouer contre les Lakers en étant à la 8e place.” Jonas Valanciunas

Le pivot a fait l’éloge de Ja Morant, qui a véritablement rayonné pour sa première saison dans la ligue. Un gamin, que l’ancien Raptor voit aller très loin.

“Ce gamin a d’incroyables qualités, telles que ses capacités physiques, couplées à son QI basket. Vous ne pouvez qu’être heureux de l’avoir dans votre équipe et ne pas avoir à défendre sur lui. Il est discret, mais c’est un gros bosseur. Il accepte les critiques, a la volonté d’apprendre et veut être meilleur chaque jour. Je pense qu’il ira très loin et accomplira beaucoup de choses.” Jonas Valanciunas