Michele Roberts veut une décision rapide car les joueurs veulent jouer : “Il est temps. L’heure est venue”

Actuellement la boss du syndicat des joueurs, Michele Roberts, effectue des conférences téléphoniques avec les joueurs de chaque équipe NBA, notamment pour leur donner tous les détails d’une éventuelle reprise, et ce qui en est ressorti des premiers appels c’est qu’ils “veulent vraiment jouer” et reprendre la saison comme elle l’a confié à ESPN. Elle veut en tout cas qu’une décision soit prise rapidement.

“Il est temps. L’heure est venue. Cela fait deux mois et demi de ‘Et si ?’ Mes joueurs ont besoin d’avoir un certain niveau de certitude. Je pense que c’est le cas de tout le monde. Faisons une annonce parce que nos gars ont besoin de savoir. Avoir des certitudes ce sera une bonne chose. Mais les joueurs veulent vraiment jouer.” Michele Roberts

Depuis des semaines la NBA étudie tous les scénarios possibles et travaille également avec le syndicat des joueurs pour trouver des solutions et reprendre la saison. Et ces derniers jours un retour au jeu semble se préciser dans les quelques détails que la NBA a laissés fuiter, annonçant notamment qu’elle discutait avec Disney pour y reprendre sa saison à Orlando.

La NBA et les propriétaires ont une réunion vendredi et c’est sans doute à ce moment-là qu’une décision sera prise, ou au moins que les détails d’une reprise seront discutés et validés, en attendant d’avoir la certitude de pouvoir avoir assez de tests et de mettre en place la bulle. Quant au syndicat des joueurs, il est peu probable qu’il tienne un vote suite à ces décisions.