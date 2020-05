Bradley Beal raconte comment il a failli être échangé contre James Harden le soir de la draft

Et si James Harden avait atterri à Washington en 2012, et que Bradley Beal avait pris sa place à Oklahoma City aux côtés de Kevin Durant et Russell Westbrook ? Invité du podcast All The Smoke, le double All-Star a raconté que Wizards et Thunder étaient tout proches de se mettre d’accord sur le deal il y a 8 ans…

Bradley Beal : – Le soir de ma draft était dingue, déjà parce que c’était le jour de mon anniversaire. Le meilleur anniversaire de tous les temps ! Toute la soirée j’avais le sentiment que j’allais être pris en 2 ou 3ème. On savait qu’AD serait n°1. Donc je savais déjà que j’allais soit à Charlotte soit à Washington. On est assis dans la ‘draft room’ et mon agent me tape sur l’épaule et me dit : ‘Il est possible que tu ailles à OKC’. ‘Comment ça ? Je n’ai même pas fait de workout pour OKC, je n’ai fait de workouts que pour 3 équipes : Washington, Cleveland et Charlotte. Donc le deal c’était de trader James (Harden) à Washington. J’aurais été à OKC ave KD et Russ. C’était presque fait. »

