Eric Gordon lucide sur la situation aux Rockets; Mike D’Antoni : « Il a le potentiel pour nous faire gagner »

Des 64 matchs de Houston cette saison, Eric Gordon (31 ans, 1,90 m) n’a pu en jouer que 34, pour 14.5 points, 1.9 rebond et 1.5 passe par match en 28.6 minutes de moyenne. Habituel sniper, son pourcentage est en large baisse par rapport à 2018-19, avec un petit 37% de réussite globale (contre 40.9% la saison passée) dont 31.9% à 3-points (contre 36% la saison passée).

Il y a certes eu ses 50 points (14/22, 6/11 à 3-points, 16/20 aux lancers) le 27 janvier lors d’une victoire à Salt Lake City (son 13ème match depuis son retour à la compétition fin décembre), mais aucun match à minimum 20 points depuis. Et 6 matchs sur l’inactive list à cause de son genou. Au moment de la suspension de la saison, les Rockets venaient tout juste de regagner un match après une série de 4 défaites peu rassurante (contre les Knicks, Clippers, Hornets et Magic, de 20 points celle-ci).

« Quand tu es dans une équipe qui vise le titre, tu as besoin de régularité, de séries de victoires. Donc quand tu es blessé, ça rend la situation délicate. Je ne vais pas mentir, on a très souvent été au plus bas avant la suspension de la saison. On sait qu’on peut basculer la situation et se mettre en route très rapidement, mais on n’avait pas vraiment fière allure au moment de la suspension de la saison. » Eric Gordon

Deux mois plus tard, l’arrière 6ème homme de l’année en 2017 et prolongé pour 75 millions de dollars sur 4 ans l’été dernier dit être prêt à reprendre.

« Je vais bien aujourd’hui. Il n’y a plus rien pour m’inquiéter, quand on pourra reprendre, je n’aurais pas à me soucier de rééducation ou quoi que ce soit. » Eric Gordon

Et à prouver qu’il peut toujours être ce gars qui plante 50 points.

« J’ai été sous-estimé toute ma carrière. J’ai fait des saisons au-dessus des 20 points, beaucoup de gens ont la mémoire courte. Quand il y a des gros matchs, des moments importants où l’on joue de la bonne façon, c’est plus facile pour moi d’être efficace. On ne m’a pas donné cette extension pour rien. Ils savent ce que je peux apporter. Et ils savent que d’autres équipes aimeraient m’avoir parce que j’ai fait preuve de régularité au cours de ma carrière. Mon style de jeu permet à d’autres gars de continuer à jouer leur jeu. Je peux mettre 30, 40 points, et selon la façon dont on joue, il se peut que je n’ai pas autant de shoots. Quand c’est le cas je peux mettre dedans à n’importe quel moment. Game 7 des finales de conférence Ouest ou n’importe quel match de saison régulière. » Eric Gordon « Eric va mieux aujourd’hui qu’il y a 2 mois, alors qu’il revenait encore de blessure. Eric Gordon est très important pour nous. Il a le potentiel pour nous faire gagner. » Mike D’Antoni

À l’heure où l’on parle, les Rockets sont 6èmes de la conférence Ouest avec un bilan identique au Thunder de Chris Paul.

« Pour être honnête, si on veut un jour gagner quelque chose, il faudra que tout le monde fasse un bon match de façon régulière, quasiment tous les soirs. Pour moi, si tu veux gagner un titre, tous tes meilleurs joueurs doivent être bons. En playoffs il te faut 4 ou 5 gars comme ça, et tout le monde doit avoir une chance de réussir. Ça ne peut pas être 2 gars qui jouent très, très bien, puis tous les autres qui essaient de faire leur truc à côté. Il faut un système où l’on sache ce qui peut se passer tous les soirs. Et on n’a pas eu ça cette saison, on ne peut pas dire d’un joueur : ‘Il fait un super match quasiment tous les soirs’. De la régularité. » Eric Gordon

via The Athletic