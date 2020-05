Les New York Knicks à la recherche d’un nouveau coach : Tom Thibodeau serait favori

Selon The Athletic, les Knicks de New York, et leur nouveau président Leon Rose, devraient entamer rapidement leurs recherches pour trouver un nouveau coach. Ils souhaiteraient engager leur coach rapidement, dans les semaines qui viennent.

A l’heure actuelle, Mike Miller est le coach de l’équipe, et The Athletic rapporte que les Knicks vont lui donner une chance. Ce dernier a obtenu des résultats intéressants après sa prise de fonction. A noter qu’il n’avait jamais été officiellement annoncé comme coach intérimaire et le média confirme, comme l’ont rapporté quelques journaux new-yorkais, qu’il aurait fait très bonne impression sur Leon Rose. Il devrait donc avoir droit à un entretien.

Cependant, le grand favori, et qui serait tout en haut de la liste des dirigeants, ce serait Tom Thibodeau. Pas du tout une surprise puisque son nom circule depuis des semaines. Il n’a pas caché qu’il voulait retrouver une franchise pour la saison prochaine et il se murmure que les Nets et les Rockets auraient aussi un oeil sur lui.

Kenny Atkinson, viré par les Nets juste avant la suspension de la saison, devrait aussi avoir un entretien.