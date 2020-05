Shane Larkin se remémore le Jayson Tatum d’abord impatient et qui pourrait désormais devenir le meilleur joueur NBA

Dès son année rookie Jayson Tatum a surpris et impressionné et on a rapidement attendu énormément de lui, lui le premier. Sa saison sophomore a été excellente, mais au final un peu décevante, et il était le premier à l’avouer, au vu des promesses de sa première saison. Mais cette saison, il explose et cela lui a déjà valu une sélection au All-Star Game, une progression impressionnante en 3 saisons. Shane Larkin, qui était son coéquipier lors de sa saison rookie, se souvient de ce joueur impatient, désireux de brûler les étapes

“C’est irréel. Je parle à JT tout le temps, et c’est marrant, je l’ai vu faire le podcast ‘All The Smoke’ et il parlait de ce truc à Phoenix, quand il a dit : ‘Phoenix c’est là que je veux être.’ Je me rappelle avoir eux ces discussions avec lui lors de son année rookie et j’étais là : ‘Bro, sois juste patient.’ Il était tellement talentueux, il voulait aller su le terrain et être de suite le joueur qu’il aspirait à être. J’étais là : ‘Bro, tu as 19 ans, sois patient, relax, ton heure viendra et tu seras un des meilleurs joueurs de la ligue.’ Je lui dis ça depuis des années et maintenant vous voyez ce qu’il fait. Parfois il faut un an ou deux à un gars pour enfin avoir l’opportunité d’être ce qu’il va être. Cette année c’est son heure, il a saisi l’opportunité. Maintenant il est en passe de devenir un des meilleurs joueurs de la ligue.” Larkin

Cette saison il tourne à 23.6 points à 44.8% dont 39.8% à 3-pts et 7.1 rebonds, ce qui laisse entrevoir de très très grandes choses. Le meneur pense même qu’il peut devenir le meilleur joueur NBA

“Je ne vois aucune raison qui l’empêcherait d’être ‘Le Gars” de la ligue. Il a toutes les qualités requises, la taille, l’envergure, le QI. Il peut défendre, c’est un compétiteur. Il est tellement jeune, et il a tellement de potentiel, qu’il n’y a pas de raison qu’il ne puisse pas le devenir, et il ne devrait pas se contenter de moins que ça. Ce qui est super avec JT c’est qu’il a la mentalité. Je pense que vous avez vu ça lors de sa saison rookie. Il est arrivé en NBA avec cette mentalité, et il a été patient, il n’a pas forcé les choses. Il a été très efficace pour un rookie. Puis il a gagné de plus en plus de responsabilités et il a progressé. Il a relevé tous les défis la tête la première, et il se débrouille super bien. Je suis heureux pour lui.” Larkin

Via NBC