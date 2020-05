Joueurs, coachs et arbitres vont devoir surveiller leur langage; Foster : “Je ne veux pas qu’on attende tout ce que nous nous disons d’habitude”

Une chose est certaine si la saison NBA reprend, il n’y aura pas de public. De ce fait on devrait pouvoir attendre bien mieux ce que les joueurs, les coachs, mais aussi les arbitres se disent, ce qui est d’habitude couvert par le bruit du public. C’est quelque chose à prendre en compte et qu’il va falloir évoquer avant la reprise selon l’arbitre Scott Foster, invité de NBA TV

“Il y a énormément de choses auxquelles je pense. Je ne sais pas pour qui je serais le plus inquiet, les joueurs ou les arbitres. Je sais que je ne veux pas qu’on attende tout ce que nous nous disons en règle générale. Mais d’habitude nous agissons de façon professionnelle sur les parquets. Là ça va être différent. Il va y avoir certains assistants, qui sont au second rang et que nous n’entendons pas vraiment d’habitude, que nous pourrons entendre désormais, donc il va y avoir un ajustement à faire. Je pense que nous devons discuter et analyser de ce qui peut être entendu par le public et comment nous allons gérer les choses. Ca va vraiment être quelque chose sur lequel il faut se pencher. J’ai hâte. Je pense que ça va vraiment être une expérience unique pour les arbitres, les coachs, tous ceux qui seront impliqués.” Foster