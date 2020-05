Doc Rivers donne son 5 majeur All-Time et son 5 de shooteurs

On sait déjà que Michael Jordan sera titulaire au poste 2, mais qui pour entourer le G.O.A.T. dans le cinq All-Time de Doc Rivers ?

« Je vais mettre Kareem en pivot. Ensuite Tim Duncan en 4, parce que ce sont tous les deux des two-way players (attaque/défense). Puis Michael et Magic en 2 et 1. Et enfin LeBron en 3. Ça me fait une équipe où mon joueur le plus petit fait 2,01 m, bonne chance. » Doc Rivers