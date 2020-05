Gordon Hayward : “Je peux presque vous garantir qu’il y a des joueurs qui font des pickup games”

Plus les jours passent et moins il y a de doutes sur la reprise de la saison. Ce qui fait désormais débat actuellement c’est le format qui sera adopté. Est-ce que cela reprendra par la saison régulière ou directement par les playoffs ? Les joueurs risquent d’être rouillés si ça démarre par la post-season, Gordon Hayward en est sûr.

“C’est certain. Si on démarre directement par les playoffs, c’est sûr que ce ne sera pas du grand basket. Si tu démarres par les playoffs, il va y avoir aussi des risques de blessures. Cela sera exactement comme faire les playoffs en début de saison, ce qui d’un point de vue du divertissement, serait sans doute pas mal puisque les gars essaient encore de trouver des solutions, de créer une alchimie. Après toute une saison régulière, les gars savent sur quels joueurs ils vont s’appuyer en fin de rencontre, quels lineups sont vraiment bons, ceux qui ne le sont pas trop, qui joue bien ensemble, etc. En raison de ce long break, c’est comme si c’était une saison qui débutait. Je n’ai pas côtoyé mes coéquipiers durant ce long break.” Gordon Hayward