Damian Lillard vote LeBron James pour le titre de MVP

Si la saison reprend, ce sera sans doute pour à peine quelques matchs de saison régulière et le titre de MVP est donc déjà joué. LeBron James avait fini très fort avant la suspension, auteur de gros matchs face à Kawhi Leonard et surtout Giannis Antetokounmpo. Alors que le Grec était le favori numéro 1 à sa succession, ces performances avaient relancé le débat. Interrogé à ce sujet, Damian Lillard vote pour le King.

“Cette saison, je pense que c’est LeBron. Ils sont la meilleure équipe à l’Ouest, ils ont été réguliers toute l’année, et à l’âge qu’il a, les kilomètres qu’il a au compteur, la pression médiatique qu’il y a sur lui, le fait que ses faits et gestes sont analysés, et le niveau auquel il performe, selon moi il est le MVP.” Lillard